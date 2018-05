Ilva, domani vertice al Mise

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una nuova riunione nell'ambito del negoziato per la cessione dell'Ilva ad Am InvestCo. Lo si apprende da fonti sindacali. La trattativa si era interrotta il 26 aprile scorso, dopo lo scontro tra ArcelorMittal e organizzazioni sindacali sui livelli occupazionali. Il vertice di domani sarà presieduto dal ministro Carlo Calenda.

"Andiamo a questa convocazione che non sembra essere una ripresa della trattativa ma ci andiamo per ribadire la nostra posizione e cioè la continuità occupazionale, di reddito e di diritti per tutti e 14 mila dipendenti e il rispetto dell'accordo di programma di Genova. Queste sono le nostre condizioni per riprendere la trattativa". Il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro commenta così la convocazione per domani mattina alle 11 di tutte le organizzazioni sindacali al Mise sull'Ilva.