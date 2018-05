Comune Genova, 26 mln perdite derivati

Il Comune di Genova ha affidato un incarico per il servizio di analisi legale del portafoglio di prodotti finanziari derivati. Il provvedimento è conseguente ad una pronuncia della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Liguria - risalente a settembre 2017 e depositata a gennaio 2018, dalla quale è emerso che dal 2001 al 2016 le operazioni in strumenti derivati varate dal Comune di Genova hanno comportato perdite pari a 26 milioni e 426mila euro, di cui 16 milioni di contratti scaduti. L'incarico assegnato ora dal Comune riguarda il portafoglio dei prodotti derivati in essere ed è stato affidato alla società Finance Active S.r.l. che dovrà fornire l'analisi entro la fine del mese in corso. La delibera della Corte dei Conti ha disposto che il Comune " avrà l'onere di far verificare tutti i contratti in strumenti derivati da operatori consulenziali e da avvocati altamente specializzati, al fine di prendere le decisioni più opportune nell'interesse finanziario dell'ente e della collettività".