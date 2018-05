40 anni legge Basaglia, marcia Carruggi

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Oltre 200 persone a spasso nel centro di Genova, fra via San Lorenzo e il porto Antico, tutti con indosso sgargianti maglie colorate per la Marcia dei Carruggi, iniziativa organizzata stamane in occasione del quarantesimo anniversario della Legge Basaglia che ha smantellato i manicomi.

Alla marcia hanno preso parte 50 fra pazienti e operatori della Salute Mentale della As3, 180 studenti, e 50 cardioatleti, i cardiopatici che seguono un programma di riabilitazione presso i centri di La Colletta di Arenzano (per le degenze) e La Fiumara di Sampierdarena, per la riabilitazione in ambito ambulatoriale.

A spiegare il senso della marcia è Marco Vaggi, direttore del dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl3: "L'attività fisica, meglio se fra gli altri, è una delle componenti per prevenire e curare le patologie psichiatriche", ha detto. La Marcia si è conclusa nell'auditorium dell'Acquario di Genova col film Crazy for football, documentario italiano del 2016 vincitore di un David di Donatello.