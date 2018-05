Alluvione Genova: Corte si riserva su ricalcolo pene

I giudici della corte d'appello di Genova si sono riservati di decidere in merito alla correzione dell'errore nel dispositivo della sentenza di secondo grado per i fatti dell'alluvione del novembre 2011, in cui persero la vita quattro donne e due bambine. I magistrati, nella sentenza con cui avevano confermato la condanna a cinque anni per l'ex sindaco Marta Vincenzi, avevano scambiato i capi di imputazione e avevano calcolato al ribasso le pene per l'ex assessore Francesco Scidone (difeso dall'avvocato Testasecca) e per il dirigente comunale Gianfranco Delponte (avvocato Romano Raimondo). Era stata così fissata l'udienza di oggi per correggere l'errore e raddoppiare la condanna. Lo stesso procuratore generale Luigi Cavadini Lenuzza ha però detto, nella sua discussione, che la procedura adottata dalla corte non sarebbe quella corretta. Stesse conclusioni per i legali degli imputati e delle parti civili.