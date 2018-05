Palomba, Costa sogna 'casa' porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - A partire dal prossimo anno Costa crociere farà ritorno a Genova con una nave, dopo il 'divorzio' che l'aveva portata a realizzare il suo terminal a Savona. Ma l'obiettivo è tornare a avere un suo spazio nel porto di Genova.

"Il nostro sogno - dice Neil Palomba, dg di Costa Crociere a margine dell'appuntamento con il forum 'Liguria 2022' a Palazzo Ducale - è creare una casa anche nel porto di Genova. Per il momento abbiamo annunciato nel 2019 il ritorno di una delle nostre navi, la Costa Fortuna, che da aprile farà sosta regolare il venerdì nel porto di Genova. Spero che un giorno riusciremo a costruire la nostra casa a Genova con un sistema che, insieme alle istituzioni, riesca a creare turismo su questo territorio".

L'idea potrebbe essere quella di un terminal dedicato, ma Palomba non si sbilancia e precisa: "Fare scalo in un giorno infrasettimanale non è a lungo termine sostenibile: abbiamo fatto una scelta, ci siamo presi costi importanti per dare un messaggio: tornare nella città di Genova".