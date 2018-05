Litiga con la fidanzata e butta tavolo da finestra

Litiga con la fidanzata e lancia il tavolo di casa dalla finestra perché "ero molto arrabbiato". Per questo un genovese di 40 anni è stato denunciato dalla polizia.

Il fatto è accaduto in via Pinetti, nel popolare quartiere di Quezzi, sulle alture di Marassi. A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa che dopo le urla della coppia hanno avvertito il botto del tavolo caduto su un tetto sottostante la palazzina. Al quarantenne è stato contestato il reato di danneggiamento.