Genoa, match solidarietà con rifugiati

Un pomeriggio speciale per i ragazzi del Ceis Genova Sport, formazione che milita nel campionato di terza categoria ed è composta unicamente da giovani richiedenti asilo,che di fronte a un centinaio di tifosi hanno affrontato in amichevole il Genoa. Un test dal valore più simbolico che calcistico con il risultato finale, 13-2 per il Genoa, che passa in secondo piano come ha spiegato lo stesso Ballardini. "L'obiettivo della partita di oggi è essere solidali e vicini a questi ragazzi rifugiati. Appassionarsi alle loro storie, stare con loro e fare qualcosa di buono - ha dichiarato il tecnico rossoblù -. Abbiamo la responsabilità quotidiana di essere esempio di comportamento dentro e fuori dal campo per la gente che ci segue. Un piacevole dovere e i calciatori sono contenti di trascorrere una giornata diversa, in un clima sereno grazie all'obiettivo già raggiunto e al contempo di regalare un po' di felicità ai ragazzi del Ceis Genova Sport".