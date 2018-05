Donna obesa, esce casa con gru pompieri

Una donna obesa di 82 anni del peso 180 chili, per uscire di casa, è costretta a chiedere aiuto ai pompieri che la prelevano dalla finestra con l'autogru e l'ausilio di una barella toboga perché non riesce a usare le scale e fatica ad entrare nell'ascensore. E' quello che è successo alcuni giorni fa quando la donna, dimessa da un ospedale, doveva fare rientro in casa. Ed è il complesso procedimento che è stato seguito stamane dai pompieri del distaccamento di Multedo quando i familiari della donna hanno chiesto aiuto al 115 per farla uscire di casa perchè aveva bisogno di andare ad effettuare alcune visite in un ospedale della città. La donna abita in un palazzo al terzo piano rialzato a Sestri Ponente, nel ponente di Genova.