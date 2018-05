Battesimo Msc Seaview a Genova 9 giugno

(ANSA) - GENOVA, 8 MAG - MSC Seaview, la nuova nave di MSC Crociere dedicata all'Italia e progettata per navigare il Mediterraneo, verrà battezzata a Genova il 9 giugno.

Madrina della nave, ipertecnologica e dal design avveniristico, sarà come da tradizione Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo tutte le altre navi MSC Crociere, la cui flotta raggiunge così le 15 unità. Loren sarà affiancata da Michelle Hunziker, in qualità di presentatrice della serata. La costruzione della nave è in via di ultimazione nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, dove un team di 4.000 persone sta lavorando ai ritocchi prima della consegna all'armatore Gianluigi Aponte, prevista il 4 giugno, a cui seguirà la presentazione ufficiale nello scalo ligure, destinato a diventare "home port" di MSC Seaview. La crociera inaugurale partirà il 10 giugno da Genova e, per tutta l'estate, MSC Seaview sarà impegnata negli itinerari settimanali in partenza da Genova, Napoli e Messina per poi proseguire alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia.