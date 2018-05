Avvocate Liguria meno pagate colleghi

Meno pagate e in numero inferiore rispetto ai colleghi uomini. E' il quadro riguardante le avvocatesse liguri emerso dallo studio di Asla, l'Associazione studi legali associati che ha elaborato i dati della cassa forense. In Liguria, infatti, il reddito medio delle avvocate è di 26.748 euro annui contro i 63.215 euro degli avvocati. Nella nostra regione 6097 (2787 donne contro 3310 uomini) i legali e Genova è la prima provincia (nona in Italia) con 3952 iscritti alla cassa forense, mentre seguono La Spezia(807) e Savona (794). A livello nazionale sono invece oltre 242 mila, lo 0,4% in più rispetto all'anno precedente, ma in flessione rispetto alla media degli ultimi anni.