Aereo turismo in riserva, allerta Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Allerta oggi all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per l'atterraggio di un aereo da turismo che rischiava di rimanere senza carburante. E' successo nel primo pomeriggio ma, nel giro di mezz'ora, tutto si è risolto nel migliore dei modi nonostante oggi fosse in vigore lo sciopero nazionale dei controllori di volo a cui hanno aderito anche gli operatori della torre di controllo di Genova. L'aereo è atterrato senza difficoltà e lo stato di allerta "verde", il meno grave dei tre previsti in caso di emergenze in aeroporto, è stato revocato. La segnalazione delle possibili difficoltà del pilota del piccolo aereo ha però fatto scattare la macchina dei soccorsi con la mobilitazione delle squadre dei pompieri distaccati nello scalo e l'arrivo di autobotti supplementare da altri distaccamenti, con tanto di unità navali e sommozzatori pronti ad intervenire nello specchio acqueo di fronte all'aeroporto.