Velisti dispersi, anche nave portoghese

"Oltre alla nave Alpino della Marina Militare c'è anche una nave militare portoghese nel dare supporto. Questo mi fa ben sperare che le ricerche possano riprendere anche da parte del Portogallo". Rosa Cilano, la moglie del velista disperso in Atlantico Aldo Revello, ha avuto questa informazione nella notte nell'ultima telefonata con la Farnesina. "Sappiamo che Alpino sarà nella zona per due giorni, ma meglio di nulla. Speriamo che nei prossimi giorni qualcosa si possa sbloccare" è la speranza della donna, ferma nella convinzione di non mollare. "Abbiamo fornito dettagli tecnici alle autorità portoghesi sulla Bright (la barca a vela su cui era imbarcato Revello insieme all'amico skipper Antonio Voinea ndr). Io continuerò a fare quanto possibile per tenere alta l'attenzione, per Aldo e Antonio".