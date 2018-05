Rei: a Genova 3600 domande accolte 900

(ANSA) - GENOVA, 7 MAG - Sono 3.664 le domande di reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà introdotta dal governo, raccolte dagli uffici del Comune di Genova tra l'1 dicembre 2017 e il 30 aprile 2018. Di queste, finora, poco meno del 25%, 867, ha avuto esito positivo per almeno un mese di beneficio (tra 187 e 535 euro a seconda del nucleo familiare). I dati sono stati forniti dall'assessore al Welfare Francesca Fassio in commissione comunale. Boom di richieste nel municipio Valpolcevera, 835, nel municipio Ponente sono state 493, mentre 459 sono quelle nel Centro Ovest, 456 nel Centro Est, e 61 nel Medio Levante. Alla commissione hanno partecipato associazioni che si occupano di povertà, ordine degli assistenti sociali, Asl. Sono state 1090 al 24 aprile le chiamate al numero verde attivato dal Comune per dare informazioni sul Rei. Il 30% arrivava da altre città "Soprattutto Sicilia e Campania - spiega Fassio - perché il nostro numero era il primo risultato delle ricerche su internet sul tema".