Miracolo Albissola, tre promozioni e per la prima volta è in C

Due anni fa giocava a calcio in Promozione, l'anno prossimo, dopo tre promozioni consecutive, affronterà per la prima volta la Serie C. Protagonista dell' incredibile salto di categoria è l'Albissola, squadra del piccolo comune costiero di 5400 abitanti del Savonese che ieri, si è guadagnata la prima, storica partecipazione al calcio dei professionisti. Nato nel 2010 dalla fusione di diverse realtà del territorio (la più antica era del 1909), il team guidato dal presidente Mirco Saviozzi due anni fa è passato dalla Promozione all'Eccellenza, l'anno scorso in D e quest'anno il balzo sotto la guida di Fabio Fossati Un successo inaspettato per una "matricola" partita con semplici ambizioni di salvezza, che ha saputo accendere la passione in due Comuni storicamente divisi come Albissola Marina e Albisola Superiore, separati solo da un torrente e da una "S" nel nome: giocando in un campo situato proprio al confine tra i Comuni ha realizzato a livello sportivo la "fusione" mai riuscita sul piano istituzionale.