Bandiere Blu: Liguria prima anche con approdi, 13 vessilli

(ANSA) - GENOVA, 7 MAG - La Liguria eccelle in Italia anche nella classifica dei porticcioli turistici grazie a ben 13 Bandiere Blu assegnate dalla Fee. I criteri riguardano anche per i porti la gestione ambientale degli approdi e la qualità dei servizi offerti.

L'elenco dei riconoscimenti: in provincia di Imperia Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare); in provincia di Savona Marina di Andora (Andora), Marina di Alassio, Vecchia Darsena Savona (Savona), Cala Cravieu (Celle Ligure), Marina di Varazze (Varazze); in provincia di Genova Porto Turistico Carlo Riva (Rapallo), Marina di Chiavari (Chiavari); in provincia della Spezia Porticciolo di Portovenere (Porto Venere), Porto Mirabello (La Spezia), Porto Lotti (La Spezia). (ANSA).