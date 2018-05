Samp perde a Sassuolo,addio sogni Europa

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Samp non pervenuta sul campo del Sassuolo guidato dal 'mito' blucerchiato Iachini. Il gol di Politano al 23' st ha spento, anche se non del tutto - ma necessiterebbe miracolo - i sogni europei di Giampaolo e Co. Il tecnico blucerchiato vara porta la stessa Samp che ha vinto col Cagliari: Silvestre-Andersen centrali in difesa, Praet trequartista, Quagliarella e Kownacki in attacco. Col passare dei minuti cresce il Sassuolo che, con Duncan e Berardi, impegna sporadicamente Viviano. Giampaolo prova a cambiare qualcosa, esce Barreto, entra Ramirez. Ma la Samp non è mai concreta. Al 19' Viviano salva il temporaneo 0-0. Fuori anche Quagliarella, dentro Caprari. Ma al 23' Politano spedisce la palla nella rete difesa da Viviano imbambolato. Partita la Samp non reagisce.

Entra Stikepovic per Praet, ma non cambia nulla.