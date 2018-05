Mucca precipita in rete contenimento

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 6 MAG - I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono stati impegnati dalle 11 nel recupero della carcassa di una mucca. L'animale è precipitato da una roccia, finendo all'interno della rete di protezione della parete. E' accaduto in frazione Porra, a Ventimiglia, nei pressi della statale 20 della val Roja. Sul caso stanno indagando anche i carabinieri forestali. Si cerca, infatti, di capire a chi appartiene il capo di bestiame, per quale motivo è finito nella rete e perché il proprietario non è intervenuto.