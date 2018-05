Genoa, Rossi gol e rimonta, ma non basta

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Rimonta e contro-rimonta. Non bastano al Genoa i gol di Pepito Rossi che torna a segnare al 19' pt e Lapadula, a segno dopo una manciata di minuti, per abbattere la Fiorentina. Tra colpi di scena e polemiche per le pecche arbitrali, i rossoblù del riconfermato Ballardini mancano per un pelo l'obbiettivo. Dopo l'emozione dl lungo applauso per ricordare il capitano Viola Astori, la partita vede subito partire in quarta la Fiorentina che va a segno con Benassi.

Risponde Rossi e poi Lapadula regala momenti di sogno. Al 27' bufera sull'arbitro Manganiello per il rosso diretto su Pandev per un contatto su Gaspar. Il Ferraris esplode, la gara cambia faccia pr il Grifo visto che la Viola sfiora il pari con un cross di Dabo. Al 32' Eysseric fa 2-2 e tre minuti dopo è Dabo a ribaltare il risultato. Il secondo rosso è per Zukanovic, espulso per proteste. Nel finale ancora fischi contro Manganiello per un contatto dubbio in area di rigore. La gara finisce con Lazovic che spreca l'occasione del pareggio.