Entella esonera Aglietti, arriva Volpe

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 6 MAG - La Virtus Entella cambia allenatore. Alfredo Aglietti e il suo staff sono stati sollevati dall'incarico e al suo posto è stato promosso Gennaro Volpe, fino a oggi mister dell'Under 17. La decisione è maturata oggi dopo la sconfitta rimediata a Salerno (1-0) con la squadra chiavarese che si trova attualmente al terz'ultimo posto della serie B, cosa che significherebbe a fine campionato retrocessione diretta in Lega Pro. Aglietti era subentrato ad inizio novembre prendendo il posto di Gianpaolo Castorina.

Adesso il nuovo cambio sulla panchina dei chiavaresi: "decisione dolorosa, ma la salvezza è ancora possibile - ha detto il presidente dell'Entella Antonio Gozzi -. Non vogliamo lasciare nulla d'intentato per provare a cambiare l'inerzia negativa che ha contraddistinto l'ultimo periodo. La scelta di puntare su Gennaro Volpe trova spiegazione nella sua crescita professionale evidenziata con i giovani, nel suo grande senso di appartenenza, nella sua conoscenza dei giocatori, nel suo essere uno di noi".