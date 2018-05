Commemorazione Rsi, Cgil a Bucci, si schieri

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - "Il sindaco si esprima con chiarezza prima del Consiglio Comunale. Se il tacere può essere sintomo di saggezza e servire a smorzare i toni, oggi non è così. Certi valori non sono mediabili. O si sta da una parte o dall'altra.

Genova è Medaglia d'Oro per quanto la sua gente ha saputo dare durante la Resistenza. Ha cacciato il tentativo di rinascita fascista il 30 giugno 1960. Se necessario saprà cacciare ancora questi rigurgiti.". Lo scrive in una nota il segretario generale Camera del Lavoro Metropolitana di Genova Ivano Bosco commentando le dichiarazioni del sindaco di Genova Bucci a quattro giorni dalla polemica per la presenza del consigliere delegato Sergio Gambino alla commemorazione per i caduti della Rsi con i militanti di Lealtà Azione. "Non permetteremo che martedì il Consiglio Comunale sia teatro di chi rimpiange i criminali fascisti - scrive Bosco -. Con questa gente non ci sarà mai confronto. La Cgil si mobiliterà quel giorno"