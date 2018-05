Bambino di 9 anni investito da suv

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Un bambino di nove anni è stato investito ieri sera in corso Italia sul lungomare di Genova da un suv e è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Gaslini.

Il piccolo è stato travolto mentre stava andando a prendere il pallone con cui giocava con altri bambini. Soccorso dai medici del 118, è stato trasferito in codice rosso in ospedale con più fratture. Nella notte è stato ricoverato in rianimazione e sottoposto a due interventi chirurgici alla testa e a una gamba.

Le sue condizioni dalla direzione sanitaria del Gaslini sono giudicate gravi ma stabili.