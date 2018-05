Roulotte a fuoco a Genova, terzo caso in un mese

Una roulotte abitata da una gattara è stata distrutta da un incendio, è il terzo caso in un mese nel ponente di Genova. Le fiamme sono divampate ieri sera alle 23.

Il mezzo era parcheggiata in via Ronchi, a Multedo. Per alcuni minuti i pompieri intervenuti per spegnere il rogo hanno temuto che la donna potesse essere all'interno. Gli investigatori ritengono che le fiamme siano di origine dolosa. L'episodio potrebbe essere collegato con gli incendi dolosi che neppure un mese fa a distanza di poche ore distrussero due roulotte davanti alla chiesa di Prà che la parrocchia metteva a disposizione di clochard: gli ultimi a usarle erano entrambi originari dell'est Europa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare se ad appiccare i roghi possa essere un piromane o qualcuno che non gradisce in zona la presenza di clochard.