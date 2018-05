Anziana si appoggia a muretto e fa volo

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Una donna di settant'anni con problemi di deambulazione è caduta da un muretto dove si era appoggiata per riposarsi. L'anziana ha fatto un volo di 5 metri ma grazie alla presenza della fitta vegetazione che ha attutito la caduta se l'è cavata con tanta paura e qualche graffio.

L'incidente è accaduto in via Tanini, la strada che da Borgoratti sale verso Apparizione. A soccorrere e prelevare la donna nella scarpata sono stati i pompieri del distaccamento di Genova Es e i medici del 118. La donna, che abita nella zona, è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Indagini sono state avviate per capire se alcune parti del muretto crollate anni fa possano avere tratto in inganno l'anziana e provocato la sua caduta.