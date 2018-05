Sangue, calano le donazioni -300

(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - "Nel solo ospedale di San Martino, da inizio anno a oggi, mancano 300 donazioni di sangue. Si tratta del 10% in meno per l'ospedale al quale afferisce tutto il sangue dell'area metropolitana. Questo è un numero enorme". Lo ha detto Paolo Strada, direttore del servizio trasfusionale del Policlinico a margine di una iniziativa per promuovere la donazione tra gli studenti liguri. Il fabbisogno del sistema sanitario regionale è di circa 80 mila sacche di sangue all'anno ma tra il 2016 e il 2017 c'è stata una diminuzione dell'1,6% delle donazioni e dal 2011 al 2017 i donatori liguri sono scesi di quasi mille unità. Il dato più preoccupante, però, è il crollo dei donatori più giovani che hanno avuto un calo molto consistente, tra il 12 e il 19%. A riequilibrare la situazione ci pensano gli over 40, +14,6%. "Dobbiamo far capire - ha detto Strada - che il sangue è un bene primario: se fossimo costretti a bloccare gli interventi per mancanza di sangue sarebbe una grossa sconfitta per la nostra sanità".