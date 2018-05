Detenuti appiccano rogo in cella Marassi

Quattro detenuti del carcere di Marassi si sono barricati dentro la cella e hanno appiccato un incendio dentro la struttura. E' successo ieri sera poco dopo le 22. La denuncia arriva dal sindacato Uil Penitenziaria. "Il piano è stato invaso dal fumo - spiega in una nota il segretario regionale Fabio Pagani - e gli agenti sono riusciti a domare il rogo non senza difficoltà. Ci sono volute due ore per riportare ordine nella sezione. Abbiamo chiesto più volte al Dipartimento amministrativo del carcere - sottolinea Pagani - quali provvedimenti abbia intenzione di prendere per evitare o arginare episodi simili o altri, di aggressione, per garantire l'incolumità degli agenti oltre che quella dei detenuti stessi.

Rivolgiamo un appello alla politica: uno Stato che si rispetti non può permettere che i loro rappresentanti siano maltrattati impunemente in questa maniera".