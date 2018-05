Cavo invita Gentiloni a partita Cuore

"E' una gran bella iniziativa, complimenti". Il premier Paolo Gentiloni ha ringraziato così l' assessore regionale ligure alla Cultura Ilaria Cavo che gli ha regalato un biglietto per assistere alla partita del Cuore che si svolgerà il 30 maggio allo stadio Ferraris per raccogliere fondi per l'ospedale Gaslini e l'Airc.

L'assessore Cavo ha acquistato il biglietto nel pomeriggio al point situato presso la sede della Regione a Genova, dove sono ancora disponibili molti tagliandi, e ha avvicinato il premier al termine del suo intervento al Festival di Limes a Palazzo Ducale. "La solidarietà - ha detto Ilaria Cavo - non ha colori politici". L'obiettivo "è riempire il Ferraris di solidarietà" ha detto Ilaria Cavo.