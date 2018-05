Vento danneggia gli ombrelli 'Euroflora'

L'installazione dei 5 mila ombrelli colorati che punteggia il centro di Genova per celebrare Euroflora è stata messa a dura prova dal vento forte che la scorsa notte ha spirato sino a 60 km orari. Le raffiche, come garantiscono dalla polizia municipale, hanno fatto cadere pochissimi ombrelli, ma molti sono stati danneggiati e subito sostituiti dalla ditta che gestisce la manutenzione dell'istallazione. Gli operai sono intervenuti con un veicolo munito di cestello per sostituire gli ombrelli rotti nelle vie XXV Aprile, Roma, Luccoli, galleria Mazzini.