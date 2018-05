Tar boccia l'ordinanza di Borghetto Vara contro l'accoglienza

Il Viminale vince la battaglia legale davanti al Tar della Liguria contro il Comune di Borghetto Vara (La Spezia) che con un'ordinanza aveva imposto "obblighi a carico dei possessori di immobili così stringenti da scoraggiare la possibilità della Prefettura di reperire immobili destinati all'accoglienza" dei richiedenti protezione internazionale.

Ordinanza che adesso è stata annullata. Il ricorso contro il Comune di Borghetto è stato presentato dall'Ufficio Territoriale del Governo della Spezia. Il sindaco di Borghetto Vara aveva ordinato ai possessori di immobili di comunicare preventivamente all'amministrazione comunale la sottoscrizione di contratti di concessione di qualsivoglia diritto reale con soggetti che avrebbero potuto utilizzare gli immobili per finalità di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. "Il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità", spiega il Tar della Liguria.