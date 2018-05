Msc chiude rapporto lavoro con Merlo

Msc ha deciso di chiudere il rapporto di lavoro con l'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova Luigi Merlo che da gennaio dell'anno scorso era diventato responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo. La decisione arriva dopo che nel marzo scorso l'Anac aveva censurato (senza sanzioni) l'incarico.

Sia Msc che lo stesso Merlo avevano presentato ricorso al Tar, che entrerà nel merito probabilmente a novembre, ma in ogni caso il rapporto si interrompe senza attendere la pronuncia del giudice amministrativo. Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione l'incarico violava l'art.53 comma 16 ter del dl 165/2001 in quanto agli ex presidenti delle Autorità portuali si applicherebbero i vincoli previsti per i dipendenti pubblici: in particolare il divieto a ricoprire nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto (che per Merlo scadrebbero a novembre) "attività lavorativa e professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività" della Pubblica amministrazione. "Msc cruises non condivide le conclusioni della pronuncia Anac del 21 marzo 2018 e pertanto, convinta di avere sempre agito nel rispetto delle regole, ha proposto ricorso di fronte agli organi giurisdizionali competenti. In attesa di una pronuncia Msc cruises ha comunque deciso, di comune accordo con Merlo, di sciogliere in via cautelativa il rapporto di collaborazione professionale che lo legava alla società".