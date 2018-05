Anci, Liguria fatta di piante tradizione

Dagli ulivi del Ponente ai vitigni dell'estremo Levante la Liguria è fiorita, ricca di diversità botaniche, sapori, gusti e colori specifici per ogni provincia: il giallo e le sue sfumature per Imperia, dal rosa chiaro al fucsia per Savona, dal bianco al viola per Genova, il rosso per La Spezia. Lo spazio di Anci a Euroflora, progettato dal Vivaio Michelini di Borghetto Santo Spirito, riproduce fedelmente la geografia della regione utilizzando le piante più rappresentative della produzione florovivaistica del territorio, caratterizzando l'allestimento grazie alla presenza delle specie endemiche più diffuse. A identificare le diverse zone di produzione l'ulivo taggiasco dell'imperiese, l'arancio pernambucco del Finalese, il famoso pesco Michelini, il melo Carla del Savonese. Per il genovesato mela Pomella, susine arselline e oliva lavagnina. Da est a ovest i vitigni tipici dello spezzino, il ciliegiolo, l'Albarola, per arrivare al Pigato e al Vermentino del savonese e al Rossese e all'Ormeasco dell'imperiese.