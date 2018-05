Vallecrosia, 400 in piazza per la scuola

(ANSA) - VALLECROSIA (IMPERIA), 2 MAG - Oltre 400 persone, tra le quali molti studenti, hanno partecipato alla manifestazione contro la chiusura dell'Istituto religioso Sant'Anna, dell'Ordine delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, che ospita le materne, elementari e medie. Alla mobilitazione anche docenti e i sindaci di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso, Soldano. "Sant'Anna è il nostro cuore", "Sant'Anna passaporto per il futuro" e poi "Uniti con il cuore per Sant'Anna" e ancora "Il Sant'Anna è un tesoro prezioso": alcuni degli slogan mostrati durante la manifestazione.

Carabinieri, polizia e agenti della municipale hanno scortato il corteo di protesta. La scuola, aperta nel 1948, ospita circa 250 studenti, dando lavoro a una ventina di persone, tra docenti e personale parascolastico. L'ordine religioso non ha chiarito i motivi della chiusura dell'istituto. La carenza di vocazioni costringerebbe a ricorrere ad altro personale facendo lievitare i costi della gestione della scuola.