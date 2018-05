Tir fuori strada in A10, rallentamenti

Traffico a rilento sul tratto della autostrada A10 fra Arenzano e Genova Prà in direzione del capoluogo ligure per un camion uscito di strada: incolume il camionista alla guida del veicolo. L'incidente è avvenuto alle 13.30 per causa ancora da accertare. Sul posto ci sono gli agenti della polizia Stradale della sottosezione di Sampierdarena che hanno disciplinato il traffico - che in quel tratto scorre su tre corsie - ed avviato i primi accertamenti e rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Quello di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti accaduti sulla A10 fra Genova e Savona in cui sono coinvolti camion.