Sfonda porta e aggredisce ex, arrestato

Gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo di 38 anni, di origini ecuadoriane, mentre aggrediva la ex dopo avere fatto irruzione in casa sfondando la porta. È successo in via Ferri, a Genova Fegino. L'uomo si è presentato alla porta della ex che subito ha chiamato la polizia. A un certo punto la telefonata si è interrotta bruscamente e gli operatori hanno capito che l' aggressore era entrato in casa. Quando sono arrivati gli agenti hanno trovato la donna rannicchiata in un angolo mentre si copriva la testa con le braccia e l'uomo che la insultava e le urlava contro. Già in passato l'ex l'aveva aggredita. L'uomo è stato anche denunciato per violenza privata, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti all'offesa perché nello zaino è stato trovato un chiodo metallico di 15 centimetri. La donna è stata medicata in ospedale per un trauma alla testa.