Samp, a Genova striscioni tutti a Reggio

(ANSA) - GENOVA, 2 MAG - Saranno circa 2000 i tifosi della Sampdoria che seguiranno domenica la squadra nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. E' un impegno fondamentale per la corsa verso l'Europa League della squadra di Marco Giampaolo.

I supporter blucerchiati sentono molto questo appuntamento e oggi in città da Via Cantore a Sampierdarena fino a Ponte Monumentale in via XX Settembre nel cuore di Genova sono apparsi striscioni con un messaggio chiaro 'Tutti a Reggio'. Sono circa una decina quelli appesi, dalla zona dello stadio Luigi Ferraris fino a Corso Quadrio vicina a Caricamento. Tanti i club che si stanno organizzando anche da fuori regione con 'Toscana Blucerchiata': il club partirà da Pisa con fermate a Viareggio, Pistoia e Firenze.