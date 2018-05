Salvini, ok dialogo con M5S per riforme

(ANSA) - GENOVA, 2 MAG - "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi si vuole, in diretta o non in diretta, a sederci attorno a un tavolo con il M5S partendo dalla riforma delle pensioni, del lavoro, del sistema fiscale, del sistema giudiziario, del sistema scolastico, punto per punti, senza professoroni, per decidere come si fanno queste riforme". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Siamo disponibili a prendere l'attuale legge elettorale - ha aggiunto - e a mettere un premio di maggioranza che garantisca a chi prende un voto in più di governare".