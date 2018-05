Ponti festivi, a Genova quasi sold out

(ANSA) - GENOVA, 2 MAG - Il 25 aprile gli alberghi a Genova erano pieni solo per metà ma, come previsto dagli addetti ai lavori, il 1 maggio ha portato i suoi frutti. La conferma arriva dagli uffici dell'assessorato al Turismo del Comune che parla di una percentuale di occupazione delle stanze di hotel tra il 95% e il 100%. "Genova si conferma meta turistica, che sa coniugare arte, cultura e mare in una sola offerta - dichiara l'assessore al Turismo Paola Bordilli -. Il successo di Euroflora ai parchi di Nervi, dove sono già stati venduti più di 220 mila biglietti, ha fatto da volano all'intera città. Con questa manifestazione abbiamo dimostrato che il lavoro sinergico tra le istituzioni e con le associazioni di categoria porta a ricadute economiche e di immagine importanti per la nostra città".