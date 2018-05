Investito, anziano muore dopo 20 giorni

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - E' morto dopo 20 giorni di agonia in ospedale l'anziano di 89 anni investito da una moto il 13 marzo in via Allende, a Molassana, poco distante dalla sua abitazione di via Mantova. Il pensionato era stato travolto mentre stava scendendo da un marciapiede: il conducente della moto non era riuscito ad evitarlo. L'uomo, subito indagato per lesioni stradali, adesso sarà accusato di omicidio stradale. Le indagini per ricostruire nei dettagli l'incidente sono state effettuate dagli agenti della polizia municipale con il coordinamento del magistrato di turno Federico Manotti.

L'anziano dopo l'incidente era stato soccorso in codice rosso dai medici del 118 e trasferito all'ospedale Galliera: lì la scorsa notte è deceduto.