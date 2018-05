Incidenti lavoro, un morto a Lerici

Grave incidente sul lavoro ieri sera al centro Enea di Santa Teresa a Lerici (La Spezia). Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato per cause in corso di accertamento da un'altezza di cinque metri: le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato trovato a terra da un collega al cambio turno. Inutili i tentativi dei soccorritori, arrivati sul posto in pochi minuti. Si è levato in volo anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.