Calcio: Entella-Ascoli 1-1

(ANSA) - GENOVA, 1 MAG - Finisce 1-1 a Chiavari tra Entella e Ascoli, un pareggio che serve a poco per entrambe le squadre che restano nella parte bassa della classifica di serie B.

Ospiti in vantaggio dopo 16' minuti con il clamoroso errore di Iacobucci che si lascia sfuggire il pallone al limite dell'area: tutto facile per Monachello che non sbaglia. I liguri reagiscono con Icardi ma poi nel finale di tempo marchigiani vicini al raddoppio con Kanoutè che mette di poco a lato. Nella ripresa dopo 5' Petrovic segna di testa da distanza ravvicinata e riporta in parità la gara. Poi l'Entella si ritrova in dieci uomini con l'espulsione di Icardi per un doppio cartellino giallo: il secondo rimediato per simulazione. Nel finale gran tiro di Clemenza ma Iacobucci respinge in qualche modo.