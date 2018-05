1 maggio: code sulle autostrade liguri

Code si sono formate fin dalla mattinata sulle autostrade ligure nell'ultimo giorno del lungo ponte del primo di maggio. Code per traffico intenso sono segnalate sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova e sul bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce. Code a tratti anche tra Chiavari e bivio A12/A7 Milano-Genova. In mattinata coda in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano per traffico intenso.