Treno vuoto contro binario tronco

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Un treno regionale vuoto in manovra è andato a sbattere contro un binario tronco nel parco manovre di Terralba, a Genova Brignole. Secondo quanto accertato da Trenitalia il macchinista stava facendo manovra quando per cause in corso di accertamento è andato a sbattere contro il muretto alla fine del binario. Il locomotore si è sollevato e si è messo per obliquo. L'uomo, soccorso dai medici del 118 lucido, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. Nessuna ripercussione sul traffico ferroviario. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per atti relativi. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo acquisirà nelle prossime ore la scatola nera e valuterà se sequestrare il locomotore. Il macchinista ha detto di avere avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. Gli inquirenti però vogliono capire se l'impianto di arresto del convoglio funzionasse correttamente.