Tre investiti a Genova, uno grave

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Tre pedoni investiti la scorsa notte in corso Gastaldi. Il gruppo, due donne e un uomo, stavano attraversando la strada quando sono state prese in pieno dalla vettura. Una donna è stata trasferita in codice rosso al San Martino, mentre gli altri due pedoni sono stati trasferiti al Galliera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica dei vigili urbani per chiarire le cause dell'incidente.