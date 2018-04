Perseguita ex, 44enne finisce in carcere

Per tre mesi l'avrebbe perseguitata, fino a picchiarla in strada davanti ai passanti.

Cosi' un 44enne residente alla Spezia e' finito in carcere, all'esito dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Marta Perazzo. L'accusa e' di stalking. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Polizia, avrebbero evidenziato i comportamenti del quarantenne spezzino, che dallo scorso febbraio aveva preso di mira l'ex convivente con la quale aveva avuto un rapporto di circa tre mesi. Tra gli episodi contestati, quello avvenuto lo scorso 14 aprile: al termine di una lite, l'uomo avrebbe cercato di colpire la donna lanciandole un vaso di cemento armato dalla finestra della sua abitazione, situata al terzo piano, centrando e danneggiando la macchina della donna. Nella stessa circostanza l'uomo sarebbe poi sceso in strada colpendo con un pugno al volto la donna. Inoltre, il quarantenne appresa la querela della donna, avrebbe cominciato a minacciarla al cellulare, utilizzando un numero anonimo.