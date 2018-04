Genovese morta a Londra, indagini ferme

Da un anno i genitori di Benedetta Podestà, la studentessa genovese di 18 anni trovata morta nel suo appartamento a Londra, aspettano gli esiti dell'autopsia e delle indagini. E grazie alla loro tenacia e pressioni hanno ottenuto un incontro con Nadia Persaud, senior coroner per la Eastern Area of Greater London. Alla riunione ha partecipato anche il console italiano Giulia Romani. Il magistrato si è scusato per i ritardi causati dal mancato invio da parte dei medici legali dei rapporti patologici relativi alle autopsie di loro giurisdizione. Oltre ai familiari di Benedetta, altre 30 di famiglie di varie origini sono nelle stesse condizioni e aspettano di sapere cosa è successo ai loro parenti. Il magistrato, secondo quanto riferito dai familiari, ha detto che i medici legali sono liberi professionisti incaricati dalle autorità e non dipendono dal Coroner. Tale sistema, ha sottolineato la Persaud, non funziona e ha comportato ritardi nelle indagini. A questo si sarebbe aggiunta una carenza di patologi.