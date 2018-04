Collega francese picchia autista Amt

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Autista Amt picchiato da un collega francese alla guida di un bus turistico ieri sera in zona Caricamento. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il conducente della linea 1 stava percorrendo via Gramsci quando nel rettilineo prima della fermata della Darsena un pullman granturismo francese ha effettuato una manovra azzardata uscendo dalla corsia verso il parcheggio. Al capolinea il conducente francese, 67 anni, ha raggiunto il collega italiano e lo ha picchiato con uno specchietto divelto dal mezzo pubblico, provocandogli lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. L'aggressore è stato trovato dopo alcune ore dagli agenti mentre dormiva in albergo ed è stato denunciato per lesioni.