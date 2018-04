Samp pensa all'Europa, 4-1 al Cagliari

La Samporia con 4 reti inguaia il Cagliari in zona retrocessione e si rinfresca le idee in chiave europea. Fa bene alla squadra di Giampaolo l'aria di casa e con i sardi partono subito a spron battente: al 7' pt Quagliarella controlla al limite e serve Praet che entra in area e con una veronica batte Cragno con un perfetto diagonale. una manciata di minuti e Linetty in area da sinistra mette in mezzo sul secondo palo dove Quagliarella da due passi appoggia in rete. E' ancora Samp e stavolta con Kownacki in pieno recupero del 1^ tempo: Bereszynski si invola a destra servendo in mezzo per Kownacki che in corsa con un preciso colpo sotto la traversa insacca in rete. Alla ripresa Samp distratta dalla tripletta consente al Cagliari con Pavoltti di fare il gol della bandiera. Ma la partita non è ancora chiusa: Quagliarella sbaglia rigore al 40' e al 42' st su una ribattuta Ramirez batte Cragno con un sinistro al volo.