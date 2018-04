Ragazza travolta da auto a Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Una ragazza di 14 anni è stata travolta da un'auto ieri sera all'incrocio fra corso Europa e via Isonzo, nel quartiere di San Martino, a Genova: soccorsa dall'ambulanza dal 118 e trasferita in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino, le condizioni della giovane sono migliorate dopo le prime cure prestate dai medici.

Gli esami hanno escluso lesioni interne, la prima prognosi è stata di 30 giorni. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate dai poliziotti municipali della sezione notturna e proseguite dagli specialisti dell'infortunistica che stanno tentando di capire chi fra la ragazza o l'automobilista è passato all'incrocio con il semaforo rosso.