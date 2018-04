Motociclista muore sull'A7

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto alle 21 sull'autostrada A7, la "camionale" che collega Genova a Milano. Il sinistro è avvenuto fra le curve che si susseguono nel tratto compreso fra i caselli di Bolzaneto e di Busalla: il centauro è morto sul colpo e inutili sono risultati i soccorsi inviati dal 118 giunti sul posto in pochi minuti. Il tratto dell'autostrada è stato temporaneamente chiuso per consentire l'intervento di medici e agenti della stradale.

Terminato l'intervento il tratto è stato riaperto.