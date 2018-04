Toti, politica locale la considera cortile casa

"Si prova sconcerto e amarezza leggendo questa mattina le notizie relative alla Tenuta di Marinella. Una nuova occasione di sviluppo per quel territorio si sta perdendo per l'ennesimo atto di egoismo della proprietà privata e per la timidezza dell'amministrazione locale". Con queste parole il governatore ligure Giovanni Toti torna a commentare le ultime notizie sulla Tenuta di Marinella, l'azienda agricola di Sarzana che da domani chiuderà la produzione lasciando a casa 12 lavoratori.

"Una politica - ha detto Toti - che ha sempre considerato la Tenuta il proprio cortile di casa e una proprietà troppo abituata alla complicità di tale politica oggi mettono a rischio un'eccellenza del territorio e congelano ogni possibilità di sviluppo per quell'area. Ci auguriamo che un ravvedimento operoso di tutte le parti possa ancora riaprire quelle possibilità. Per quanto riguarda la Regione - conclude Toti - ribadiamo la disponibilità, già espressa, a farci promotori di un Patto d'area che inserisca nel progetto di rilancio la definizione rapida del piano spiagge di Marinella e il recupero e la valorizzazione della Colonia Olivetti che insiste su quell'area, in collaborazione con privati interessati, come la White Holding, a investire nel futuro. In caso contrario - ha concluso Toti -, la Regione è pronta a intervenire con tutti gli strumenti, anche i più drastici consentiti dalla legislazione vigente anche data la rilevanza ambientale e di difesa del suolo dell'area in questione, per sbloccare una situazione che tiene in ostaggio da decenni un'area strategica della Liguria e la vita di decine e decine di famiglie". (ANSA)