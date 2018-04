Genoa reagisce tardi con Atalanta, 3-1

Distratto dalla raggiunta tranquillità il Genoa lascia libero campo all'Atalanta che non perdona. Così finisce 3-1 per la squadra di dell'ex amatissimo Gasperini. Nel secondo tempo Ballardini rimescola le carte: l'occasione per riaprire il match con la punizione di Veloso viene sprecata: gran tiro di Rossi che va fuori di poco e un rigore annullato col Var. I Grifoni partono con Bessa titolare dietro Lapadula e Medeiros. Al 17' nerazzurri in vantaggio: palla per Barrow che conclude con un tiro che batte Perin. Dopo cinque minuti raddoppio: palla persa, al centro Gomez per Cristante che mette a segno. Ballardini mescola le carte: Pandev, Veloso e Rossi al posto di Migliore, Bessa e Medeiros.

Un paio di occasioni per Pandev e Lapdula, poi entra Ilicic che al 29' della ripresa chiude il conto per l'Atalanta. Poco dopo il Genoa accorcia con Veloso. Gol che riaccende speranze, subito spente al 90' quando Fabbri, dopo la consulenza del Var, annulla il rigore concesso a Rossi per uno stop di Caldara col braccio.